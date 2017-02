Jan 26 Teams for the African Nations Cup Group B match between Sudan and Angola at the Estadio Nuevo de Malabo on Thursday:

Sudan: 21-Akram El Hadi Salem; 3-Mowaia Bashir, 4-Nagmaldien Abdullah, 9-Saifeldin Ali Hidris, 14-Bala Jaber; 5-Yousef Alaeldin, 8-Haitham Mostafa, 10-Mohamed Al Tahir, 19-Ahmed Bashir, 23-Nazar Hamed, 17-Mudather Tayeb

Angola: 13-Carlos Fernandes; 2-Marco Airosa, 4-Massunguna, 10-Zuela, 15-Miguel; 8-Andre Macanga; 7-Djalma, 11-Gilberto, 17-Mateus; 9-Manucho, 16-Flavio

Referee: Ali Memghaifry (Mauritania)