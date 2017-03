Nov 15 (Infostrada Sports) - Fixtures from the Dutch Cup Last 16 matches on Friday Last 16 Tuesday, December 17 (GMT) Excelsior(II) v PEC Zwolle (1900) Last 16 Wednesday, December 18 (GMT) SC Cambuur v Utrecht (1545) AZ Alkmaar v Heerenveen (1745) Roda JC Kerkrade v Vitesse Arnhem (1845) JVC Cuijk(III) v MVV Maastricht(II) (1900) Heracles Almelo v Feyenoord (1945) Last 16 Thursday, December 19 (GMT) Groningen v NEC Nijmegen (1745) IJsselmeervogels(III) v Ajax Amsterdam (1945)