Oct 31 (Infostrada Sports) - Results from the Dutch Cup 3rd Round matches on Thursday 3rd Round Thursday, October 31 Excelsior (II) - Go Ahead Eagles Deventer 1-0 (halftime: 0-0) Heerenveen - VVV-Venlo (II) 1-0 (halftime: 1-0) Wednesday, October 30 Feyenoord - Hoek (IV) 3-0 (halftime: 1-0) Excelsior '31 (III) - Heracles Almelo 2-5 (halftime: 0-1) Groningen - Capelle (III) 2-0 (halftime: 1-0) PEC Zwolle - Wilhelmina '08 4-0 (halftime: 4-0) Vitesse Arnhem - Noordwijk (III) 5-0 (halftime: 2-0) AZ Alkmaar - Achilles '29 (II) 7-0 (halftime: 4-0) PSV Eindhoven - Roda JC Kerkrade 1-3 (halftime: 0-2) Tuesday, October 29 SC Cambuur - NAC Breda 2-2 (halftime: 2-0, 90 mins: 2-2, penalty shootout: 5-4) SC Cambuur win 5-4 on penalties. Kozakken Boys (III) - Utrecht 1-2 (halftime: 1-0, 90 mins: 1-1) AET FC Eindhoven (II) - NEC Nijmegen 0-1 (halftime: 0-1) FC Emmen (II) - IJsselmeervogels (III) 2-3 (halftime: 2-1) JVC Cuijk (III) - EVV (III) 3-0 (halftime: 2-0) MVV Maastricht (II) - ADO Den Haag 2-1 (halftime: 2-0) Ajax Amsterdam - ASWH (IV) 4-1 (halftime: 3-1)