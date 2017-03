Oct 29 (Infostrada Sports) - Results from the Dutch Cup 3rd Round matches on Wednesday 3rd Round Wednesday, October 29 Go Ahead Eagles Deventer - Twente Enschede 0-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0, penalty shootout: 4-5) Twente Enschede win 5-4 on penalties. FC Volendam (II) - Sportlust'46 (V) 3-0 (halftime: 1-0) Flevo Boys Emmeloord (IV) - Groningen 1-8 (halftime: 1-3) GVVV (III) - AZ Alkmaar 0-5 (halftime: 0-2) PEC Zwolle - HHC (III) 6-1 (halftime: 4-1) SC Cambuur - Scheveningen (III) 2-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0) AET Almere City FC (II) - PSV Eindhoven 1-5 (halftime: 1-1) Tuesday, October 28 Vitesse Arnhem - FC Dordrecht 2-1 (halftime: 1-0) Graafschap Doetinchem (II) - Deltasport (V) 4-1 (halftime: 2-0) Fortuna Sittard (II) - NAC Breda 2-3 (halftime: 0-2, 90 mins: 2-2) AET Heracles Almelo - FC Emmen (II) 6-2 (halftime: 3-2) VVV-Venlo (II) - MVV Maastricht (II) 2-0 (halftime: 1-0) Urk (IV) - Ajax Amsterdam 0-4 (halftime: 0-3) Next Fixtures (GMT): 3rd Round Thursday, October 30 De Treffers (III) v NEC Nijmegen (II) (1730) WKE (III) v Excelsior (1900) Roda JC Kerkrade (II) v Sparta Rotterdam (II) (1945)