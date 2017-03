Sept 22 (Infostrada Sports) - Results from the Dutch Cup 2nd Round matches on Tuesday 2nd Round Tuesday, September 22 PSV Eindhoven - SC Cambuur 3-2 (halftime: 2-0) ACV (IV) - Excelsior '31 (IV) 1-2 (halftime: 1-0) DOVO (IV) - Willem II Tilburg 0-3 (halftime: 0-1) EVV (III) - Almere City FC (II) 0-3 (halftime: 0-1) FC Lienden (III) - FC Volendam (II) 1-0 (halftime: 1-0) Feyenoord (am) (VI) - FC Dordrecht (II) 0-2 (halftime: 0-2) Kozakken Boys (III) - Staphorst (IV) 4-2 (halftime: 2-1) Lisse (III) - HHC (III) 0-4 (halftime: 0-1) Noordwijk (IV) - NEC Nijmegen 0-3 (halftime: 0-1) ONS Boso Sneek (III) - Utrecht 0-2 (halftime: 0-1) SC Genemuiden (IV) - ADO Den Haag 3-3 (halftime: 1-2, 90 mins: 2-2, penalty shootout: 3-1) SC Genemuiden win 3-1 on penalties. Spakenburg (III) - Ter Leede (IV) 3-0 (halftime: 1-0) NAC Breda (II) - Heerenveen 0-1 (halftime: 0-0) AFC (III) - FC Emmen (II) 2-3 (halftime: 0-1) Capelle (III) - MVV Maastricht (II) 1-1 (halftime: 1-1, 90 mins: 1-1, penalty shootout: 5-4) Capelle win 5-4 on penalties. OJC Rosmalen (III) - Sparta Rotterdam (II) 3-4 (halftime: 1-2, 90 mins: 3-3) AET Scheveningen (III) - Telstar (II) 0-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0, penalty shootout: 5-6) Telstar win 6-5 on penalties. Next Fixtures (GMT): 2nd Round Wednesday, September 23 Kon.HFC (III) v FC Eindhoven (II) (1400) Rijnsburgse Boys (III) v VVSB (III) (1500) HSC'21 (III) v Go Ahead Eagles Deventer (II) (1500) HBS (III) v FC Oss (II) (1500) Groningen v Twente Enschede (1630) De Treffers (III) v Roda JC Kerkrade (1800) Fortuna Sittard (II) v Achilles '29 (II) (1800) AZ Alkmaar v VVV-Venlo (II) (1800) Heracles Almelo v Vitesse Arnhem (1800) WKE (III) v Den Bosch (II) (1800) Barendrecht (III) v Excelsior (1800) Berkum (V) v JVC Cuijk (III) (1800) Ajax Amsterdam v Graafschap Doetinchem (1845) Thursday, September 24 RKC Waalwijk (II) v Helmond Sport (II) (1630) Feyenoord v PEC Zwolle (1845)