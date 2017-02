Oct 31 (Infostrada Sports) - Results from the Dutch Cup 3rd Round matches on Wednesday 3rd Round Wednesday, October 31 ONS Boso Sneek (IV) - Ajax Amsterdam 0-2 (halftime: 0-0) Vitesse Arnhem - Staphorst (IV) 4-0 (halftime: 2-0) NAC Breda - HBS (III) 1-1 (halftime: 0-1, 90 mins: 1-1, penalty shootout: 4-2) NAC Breda win 4-2 on penalties. Heracles Almelo - Sparta Rotterdam (II) 2-0 (halftime: 0-0) PSV Eindhoven - EHC/Heuts (IV) 3-1 (halftime: 1-0) RKC Waalwijk - PEC Zwolle 2-4 (halftime: 2-1) Tuesday, October 30 Groningen - ADO Den Haag 1-0 (halftime: 1-0) ADO '20 (III) - FC Eindhoven (II) 6-1 (halftime: 5-1) FC Dordrecht (II) - Scheveningen (III) 2-1 (halftime: 0-0) Rijnsburgse Boys (III) - FC Emmen (II) 0-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0, penalty shootout: 7-6) Rijnsburgse Boys win 7-6 on penalties. SC Cambuur (II) - Telstar (II) 1-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 1-1, penalty shootout: 4-3) SC Cambuur win 4-3 on penalties. Graafschap Doetinchem (II) - Go Ahead Eagles Deventer (II) 0-3 (halftime: 0-3) Next Fixtures (GMT): Thursday, November 1 Twente Enschede v Den Bosch (II) (1745) Heerenveen v Hollandia (III) (1800) SWZ/Boso Sneek (III) v AZ Alkmaar (1900) XerxesDZB (IV) v Feyenoord (1945)