May 18 (Infostrada Sports) - Fixtures from the Dutch championship play-offs 1st Round matches on Monday Europa League play-off - 1st Round, first leg Thursday, May 21 (GMT) Heerenveen v Feyenoord (1630) PEC Zwolle v Vitesse Arnhem (1845) Europa League play-off - 1st Round, second leg Sunday, May 24 (GMT) Vitesse Arnhem v PEC Zwolle (1030) Feyenoord v Heerenveen (1230)