Soccer-Dutch championship results and standings

Jan 28 (Gracenote) - Results and standings from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, January 28 Go Ahead Eagles Deventer 0 Utrecht 1 Friday, January 27 Willem II Tilburg 3 Sparta Rotterdam 2 Standings P W D L F A Pts 1 Feyenoord 19 15 3 1 50 12 48 ------------------------- 2 Ajax Amsterdam 19 13 4 2 39 14 43 ------------------------- 3 PSV Eindhoven 19 11 7 1 31 11 40 ----