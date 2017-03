May 10 (Infostrada Sports) - Results from the Dutch championship play-offs 1st Round second leg matches on Saturday 1st Round Saturday, May 10, second leg Heerenveen - AZ Alkmaar 1-0 (halftime: 0-0) First leg: AZ Alkmaar - Heerenveen 3-0. AZ Alkmaar win 3-1 on aggregate. Vitesse Arnhem - Groningen 1-4 (halftime: 0-1) First leg: Groningen - Vitesse Arnhem 1-0. Groningen win 5-1 on aggregate.