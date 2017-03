Jan 18 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, January 18 AZ Alkmaar 3 NAC Breda 0 PEC Zwolle 1 Vitesse Arnhem 2 RKC Waalwijk 1 Groningen 1 Heerenveen 2 Roda JC Kerkrade 2 Friday, January 17 Twente Enschede 3 Heracles Almelo 1 Standings P W D L F A Pts 1 Vitesse Arnhem 19 12 4 3 44 25 40 ------------------------- 2 Ajax Amsterdam 18 11 4 3 41 17 37 ------------------------- 3 Twente Enschede 19 10 7 2 44 19 37 4 Feyenoord 18 10 3 5 36 24 33 ------------------------- 5 Heerenveen 19 8 6 5 44 34 30 6 Groningen 19 7 7 5 37 33 28 7 AZ Alkmaar 19 8 3 8 32 33 27 8 PSV Eindhoven 18 7 5 6 35 25 26 ------------------------- 9 Utrecht 18 7 3 8 26 34 24 10 Go Ahead Eagles Deventer 18 6 5 7 29 41 23 11 PEC Zwolle 19 5 7 7 26 26 22 12 NAC Breda 19 6 4 9 29 35 22 13 Heracles Almelo 19 6 4 9 26 34 22 14 RKC Waalwijk 19 4 7 8 26 35 19 15 Roda JC Kerkrade 19 4 7 8 32 43 19 ------------------------- 16 ADO Den Haag 18 5 2 11 21 40 17 17 SC Cambuur 18 4 4 10 16 26 16 ------------------------- 18 NEC Nijmegen 18 3 6 9 29 49 15 1: Champions League / EC I 2: Champions League preliminary round 3-4: Europa League 5-8: Europa League play-off 16-17: Relegation play-off 18: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, January 19 NEC Nijmegen v ADO Den Haag (1130) Utrecht v Feyenoord (1330) SC Cambuur v Go Ahead Eagles Deventer (1330) Ajax Amsterdam v PSV Eindhoven (1530)