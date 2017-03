Oct 26 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, October 26 Ajax Amsterdam 0 RKC Waalwijk 0 Halftime: 0-0; Attendance: 48,256 - - - SC Cambuur 3 Michiel Hemmen 61, Erik Bakker 80, Marcel Ritzmaier 90+1 Utrecht 1 Yassin Ayoub 10 Halftime: 0-1; Attendance: 9,620 - - - NAC Breda 5 Rydell Poepon 24,44, Jordy Buijs 27, Jeffrey Sarpong 35, Stipe Perica 87 Go Ahead Eagles Deventer 0 Halftime: 4-0; Attendance: 17,800 - - - ADO Den Haag 3 Danny Bakker 51, Ninos Gouriye 55, Mike van Duinen 88 Twente Enschede 2 Luc Castaignos 69, Roberto Rosales 76 Halftime: 0-0; Attendance: 10,823 - - - Friday, October 25 NEC Nijmegen 2 Michael Higdon 33,52 Heerenveen 1 Hakim Ziyech 85 Halftime: 1-0; Attendance: 11,800 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, October 27 Roda JC Kerkrade v PSV Eindhoven (1130) Feyenoord v Heracles Almelo (1330) PEC Zwolle v AZ Alkmaar (1330) Vitesse Arnhem v Groningen (1530)