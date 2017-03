Sept 19 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Friday Willem II Tilburg 2 Ben Sahar 13, Robert Braber 90+1 NAC Breda 1 Uros Matic 42 Halftime: 1-1; Attendance: 13,602 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, September 20 Excelsior v FC Dordrecht (1630) ADO Den Haag v Go Ahead Eagles Deventer (1745) Vitesse Arnhem v Heerenveen (1845) Sunday, September 21 Heracles Almelo v Twente Enschede (1030) AZ Alkmaar v PEC Zwolle (1230) Feyenoord v Ajax Amsterdam (1230) PSV Eindhoven v SC Cambuur (1230) Utrecht v Groningen (1445)