Nov 28 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, November 28 Twente Enschede 1 Jari Oosterwijk 37 Willem II Tilburg 3 Lucas Andersen 16,21,45+2 Halftime: 1-3;Attendance: 24,100 - - - Excelsior 2 Daryl van Mieghem 44, Tom van Weert 86 Feyenoord 4 Dirk Kuyt 2, Michiel Kramer 36,55,71 Halftime: 1-2;Attendance: 3,750 - - - Heerenveen 3 Mitchell te Vrede 29,71pen, Luciano Slagveer 39 Roda JC Kerkrade 0 Halftime: 2-0;Attendance: 22,850 - - - Friday, November 27 SC Cambuur 2 Sjoerd Overgoor 43, Nathaniel Will 54og Graafschap Doetinchem 3 Cas Peters 7, Bart Straalman 35, Karim Tarfi 88 Red Card: Robin Proepper 84 Halftime: 1-2;Attendance: 10,000 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, November 29 Vitesse Arnhem v NEC Nijmegen (1130) Groningen v ADO Den Haag (1330) Utrecht v Heracles Almelo (1330) PEC Zwolle v Ajax Amsterdam (1330) PSV Eindhoven v AZ Alkmaar (1545)