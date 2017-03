Nov 29 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, November 29 SC Cambuur 0 AZ Alkmaar 2 Nemanja Gudelj 39pen,55 Halftime: 0-1; Attendance: 9,843 - - - Vitesse Arnhem 2 Marko Vejinovic 41, Abiola Dauda 50 Go Ahead Eagles Deventer 2 Alex Schalk 75, Mawouna Amevor 83 Halftime: 1-0; Attendance: 15,342 - - - NAC Breda 1 Jeffrey Sarpong 37 Utrecht 5 Ruud Boymans 11,54, Edouard Duplan 45+1, Rubio Rubin 83, Nacer Barazite 89 Halftime: 1-2; Attendance: 17,300 - - - Heerenveen 0 Heracles Almelo 1 Wout Weghorst 47 Halftime: 0-0; Attendance: 23,900 - - - Friday, November 28 FC Dordrecht 0 Willem II Tilburg 4 Samuel Armenteros 6,55, Ben Sahar 16, Terell Ondaan 90+3 Halftime: 0-2; Attendance: 3,844 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, November 30 ADO Den Haag v Ajax Amsterdam (1130) Excelsior v PEC Zwolle (1330) Twente Enschede v Groningen (1330)