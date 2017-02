Aug 23 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Friday Heerenveen 3 Alfred Finnbogason 23,32, Magnus Wolff Eikrem 44 Ajax Amsterdam 3 Niklas Moisander 13, Kolbeinn Sigthorsson 17, Christian Eriksen 65 Halftime: 3-2; Attendance: 25,205 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, August 24 NEC Nijmegen v RKC Waalwijk (1645) ADO Den Haag v Roda JC Kerkrade (1745) Heracles Almelo v PSV Eindhoven (1745) PEC Zwolle v SC Cambuur (1845) Sunday, August 25 Go Ahead Eagles Deventer v Groningen (1030) Feyenoord v NAC Breda (1230) Vitesse Arnhem v Twente Enschede (1230) Utrecht v AZ Alkmaar (1430)