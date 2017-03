Jan 24 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Friday Heracles Almelo 2 Bryan Linssen 41, Mark Uth 54 RKC Waalwijk 1 Damiano Schet 67 Halftime: 1-0; Attendance: 8,311 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, January 25 ADO Den Haag v Feyenoord (1745) NAC Breda v PEC Zwolle (1845) Roda JC Kerkrade v Utrecht (1845) PSV Eindhoven v AZ Alkmaar (1945) Sunday, January 26 SC Cambuur v Heerenveen (1130) Vitesse Arnhem v NEC Nijmegen (1130) Groningen v Twente Enschede (1330) Go Ahead Eagles Deventer v Ajax Amsterdam (1330)