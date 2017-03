Oct 25 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, October 25 Ajax Amsterdam 3 Anwar El Ghazi 10, Arkadiusz Milik 55, Lasse Schoene 75 Go Ahead Eagles Deventer 1 Fernando Lewis 28 Halftime: 1-1; Attendance: 49,446 - - - AZ Alkmaar 2 Mikhail Rosheuvel 59, Nemanja Gudelj 83 Missed penalty: Nemanja Gudelj 59 Groningen 2 Michael de Leeuw 10, Danny Hoesen 52 Halftime: 0-1; Attendance: 15,019 - - - Heracles Almelo 1 Oussama Tannane 77 Willem II Tilburg 3 Stijn Wuytens 21, Samuel Armenteros 57,74 Halftime: 0-1; Attendance: 8,500 - - - Vitesse Arnhem 2 Marko Vejinovic 32pen,80 NAC Breda 2 Adnane Tighadouini 61,86 Missed penalty: Erik Falkenburg 42 Halftime: 1-0; Attendance: 17,239 - - - Friday, October 24 ADO Den Haag 2 Michiel Kramer 17, Mathias Gehrt 74 FC Dordrecht 0 Halftime: 1-0; Attendance: 11,023 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, October 26 SC Cambuur v Feyenoord (1130) Utrecht v PSV Eindhoven (1330) PEC Zwolle v Heerenveen (1330) Excelsior v Twente Enschede (1545)