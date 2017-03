Nov 2 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, November 2 PSV Eindhoven 1 Jeffrey Bruma 3 PEC Zwolle 1 Fred Benson 14 Red Card: Fred Benson 85 Halftime: 1-1; Attendance: 33,100 - - - AZ Alkmaar 2 Nemanja Gudelj 42, Johann Berg Gudmundsson 65 ADO Den Haag 0 Halftime: 1-0; Attendance: 15,379 - - - Twente Enschede 2 Shadrach Eghan 23, Quincy Promes 34 NEC Nijmegen 2 Soren Rieks 53, Jakob Jantscher 60 Halftime: 2-0; Attendance: 29,200 - - - Ajax Amsterdam 0 Vitesse Arnhem 1 Valeri Qazaishvili 90 Halftime: 0-0; Attendance: 51,377 - - - Friday, November 1 RKC Waalwijk 3 Kenny Van Hoevelen 7, Sander Duits 15pen, Sepp De Roover 25og Red Card: Kenny Van Hoevelen 76 Missed penalty: Jean David Beauguel 58 NAC Breda 0 Halftime: 3-0; Attendance: 6,491 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, November 3 Groningen v Roda JC Kerkrade (1130) Go Ahead Eagles Deventer v Heracles Almelo (1330) SC Cambuur v Feyenoord (1330) Utrecht v Heerenveen (1530)