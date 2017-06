Feb 11 (Gracenote) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, February 11 Vitesse Arnhem 0 Willem II Tilburg 2 Dico Koppers 84, Obbi Oulare 90+5 Halftime: 0-0;Attendance: 14,879 - - - Feyenoord 2 Jens Toornstra 38,66 Groningen 0 Red Card: Juninho Bacuna 75 Halftime: 1-0;Attendance: 47,500 - - - Go Ahead Eagles Deventer 3 Sam Hendriks 38,57, Marcel Ritzmaier 90 ADO Den Haag 1 Abdenasser El Khayati 86pen Red Card: Ernestas Setkus 73 Halftime: 1-0;Attendance: 9,647 - - - Heracles Almelo 2 Samuel Armenteros 79,87 Roda JC Kerkrade 2 Mitchel Paulissen 65, Tom Van Hyfte 68 Halftime: 0-0;Attendance: 10,457 - - - Friday, February 10 PEC Zwolle 2 Nicolai Brock-Madsen 57, Queensy Menig 71 NEC Nijmegen 0 Halftime: 0-0;Attendance: 13,200 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, February 12 Excelsior v Twente Enschede (1130) Ajax Amsterdam v Sparta Rotterdam (1330) Heerenveen v AZ Alkmaar (1330) PSV Eindhoven v Utrecht (1545)