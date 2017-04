May 19 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship play-offs 2nd Round matches on Thursday Heracles Almelo 1 Thomas Bruns 40 Utrecht 1 Rico Strieder 51 Halftime: 1-0;Attendance: 11,521 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, May 22 Utrecht v Heracles Almelo (1230)