May 23 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship 2nd Round matches on Thursday Twente Enschede 0 Utrecht 2 Cedric van der Gun 9, Edouard Duplan 59 Red Card: Nana Asare 90+3 Halftime: 0-1; Attendance: 20,500 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, May 26 Utrecht v Twente Enschede (1030)