Feb 6 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Thursday Thursday, February 6 Ajax Amsterdam 2 Lasse Schoene 28pen, Kolbeinn Sigthorsson 83 Groningen 1 Filip Kostic 41 Halftime: 1-1; Attendance: 50,638 - - - Utrecht 1 Juan Agudelo 24 Red Card: Adam Sarota 58 PEC Zwolle 2 Denis Mahmudov 74, Fred Benson 77 Halftime: 1-0; Attendance: 15,831 - - - Wednesday, February 5 Heerenveen 0 Twente Enschede 2 Dusan Tadic 73, Torgeir Borven 90 Halftime: 0-0; Attendance: 22,223 - - - Go Ahead Eagles Deventer 2 Jop van der Linden 24, Xandro Schenk 90 RKC Waalwijk 2 Damiano Schet 64, Romeo Castelen 90+1 Halftime: 1-0; Attendance: 7,619 - - - NEC Nijmegen 1 Rens van Eijden 23 Red Card: Tobias Haitz 77 NAC Breda 1 Rydell Poepon 17 Halftime: 1-1; Attendance: 11,200 - - - SC Cambuur 1 Elvis Manu 2 PSV Eindhoven 2 Jeffrey Bruma 38, Juergen Locadia 61 Halftime: 1-1; Attendance: 9,600 - - - Tuesday, February 4 Vitesse Arnhem 0 AZ Alkmaar 2 Patrick van Aanholt 20og, Aron Johannsson 42 Halftime: 0-2; Attendance: 18,213 - - - ADO Den Haag 0 Heracles Almelo 3 Bryan Linssen 2, Mark Uth 34,57 Halftime: 0-2; Attendance: 10,343 - - - Roda JC Kerkrade 1 Anouar Kali 77pen Feyenoord 2 Lex Immers 13, Samuel Armenteros 45 Halftime: 0-2; Attendance: 13,793 - - - Next Fixtures (GMT): Friday, February 7 Vitesse Arnhem v ADO Den Haag (1900) Saturday, February 8 PSV Eindhoven v Twente Enschede (1745) Go Ahead Eagles Deventer v AZ Alkmaar (1845) NAC Breda v Roda JC Kerkrade (1845) Feyenoord v NEC Nijmegen (1945) Sunday, February 9 Heracles Almelo v SC Cambuur (1130) PEC Zwolle v Ajax Amsterdam (1330) RKC Waalwijk v Utrecht (1330) Groningen v Heerenveen (1530)