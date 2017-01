Aug 6 (Gracenote) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, August 6 Willem II Tilburg 1 Fran Sol 54 Vitesse Arnhem 4 Ricky van Wolfswinkel 21, Valeri Qazaishvili 30, Nathan 37,39 Halftime: 0-4;Attendance: 12,250 - - - Utrecht 1 Sebastien Haller 16 PSV Eindhoven 2 Davy Proepper 51, Gaston Pereiro 80 Halftime: 1-0;Attendance: 16,329 - - - Twente Enschede 1 Jari Oosterwijk 82 Excelsior 2 Kevin Vermeulen 13, Leeroy Owusu 61 Halftime: 0-1;Attendance: 25,100 - - - ADO Den Haag 3 Mike Havenaar 16pen,70, Tyronne Ebuehi 82 Go Ahead Eagles Deventer 0 Halftime: 1-0;Attendance: 10,168 - - - Friday, August 5 NEC Nijmegen 1 Reagy Ofosu 63 PEC Zwolle 1 Queensy Menig 32 Halftime: 0-1;Attendance: 10,900 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, August 7 Groningen v Feyenoord (1030) AZ Alkmaar v Heerenveen (1230) Sparta Rotterdam v Ajax Amsterdam (1230) Roda JC Kerkrade v Heracles Almelo (1445)