Jan 14 (Gracenote) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, January 14 Sparta Rotterdam 1 Ivan Calero 26 Utrecht 2 Willem Janssen 52, Kristoffer Peterson 88 Halftime: 1-0;Attendance: 10,510 - - - Heracles Almelo 1 Daryl van Mieghem 90 Groningen 4 Mimoun Mahi 30,87, Desevio Payne 34, Alexander Sorloth 39 Halftime: 0-3;Attendance: 10,513 - - - PSV Eindhoven 2 Marco van Ginkel 34, Davy Proepper 59 Excelsior 0 Halftime: 1-0;Attendance: 33,000 - - - Heerenveen 2 Reza Ghoochannejhad 63,64 Missed penalty: Sam Larsson 81 ADO Den Haag 0 Halftime: 0-0;Attendance: 20,400 - - - Friday, January 13 Go Ahead Eagles Deventer 1 Jarchinio Antonia 89pen AZ Alkmaar 3 Wout Weghorst 69, Alireza Jahanbakhsh 85,90+3pen Halftime: 0-0;Attendance: 9,518 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, January 15 Roda JC Kerkrade v Feyenoord (1130) PEC Zwolle v Ajax Amsterdam (1330) Vitesse Arnhem v Twente Enschede (1330) Willem II Tilburg v NEC Nijmegen (1545)