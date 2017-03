Dec 20 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, December 20 AZ Alkmaar 0 Utrecht 3 Edouard Duplan 11,28, Mark Diemers 37 Halftime: 0-3; Attendance: 14,825 - - - FC Dordrecht 1 Robin Gosens 83 Groningen 1 Michael de Leeuw 45 Halftime: 0-1; Attendance: 3,752 - - - PSV Eindhoven 5 Santiago Arias 14, Memphis Depay 33,79, Juergen Locadia 90, Florian Jozefzoon 90+1 Go Ahead Eagles Deventer 0 Halftime: 2-0; Attendance: 31,200 - - - SC Cambuur 2 Sander van de Streek 57, Erik Bakker 89pen PEC Zwolle 1 Thomas Lam 19 Halftime: 0-1; Attendance: 9,834 - - - Friday, December 19 Heerenveen 0 ADO Den Haag 0 Halftime: 0-0; Attendance: 23,200 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, December 21 Vitesse Arnhem v Heracles Almelo (1130) Excelsior v Ajax Amsterdam (1330) NAC Breda v Feyenoord (1330) Twente Enschede v Willem II Tilburg (1545)