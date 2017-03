May 3 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday PSV Eindhoven 2 Memphis Depay 16, Jeffrey Bruma 60 NAC Breda 0 Halftime: 1-0; Attendance: 34,000 - - - SC Cambuur 1 Ramon Leeuwin 35 ADO Den Haag 2 Michiel Kramer 73,83 Halftime: 1-0; Attendance: 9,955 - - - AZ Alkmaar 1 Johann Berg Gudmundsson 88 Feyenoord 1 Lex Immers 54 Halftime: 0-0; Attendance: 16,749 - - - RKC Waalwijk 0 Heerenveen 3 Joey van den Berg 40, Bilal Basacikoglu 58, Alfred Finnbogason 67pen Halftime: 0-1; Attendance: 6,204 - - - Go Ahead Eagles Deventer 0 Roda JC Kerkrade 1 Davy De Beule 16 Halftime: 0-1; Attendance: 8,011 - - - Ajax Amsterdam 2 Jeffrey Leiwakabessy 9og, Bojan 83 NEC Nijmegen 2 Alireza Jahanbakhsh 74,88 Halftime: 1-0; Attendance: 51,473 - - - Utrecht 2 Steve de Ridder 40, Juan Agudelo 78 Vitesse Arnhem 1 Zakaria Labyad 68 Halftime: 1-0; Attendance: 19,504 - - - Groningen 3 Richairo Zivkovic 16, Nick van der Velden 69, Michael de Leeuw 72 Heracles Almelo 1 Mikhail Rosheuvel 34 Halftime: 1-1; Attendance: 20,430 - - - Twente Enschede 2 Kyle Ebecilio 21, Dusan Tadic 28 PEC Zwolle 2 Thanasis Karagounis 27, Furdjel Narsingh 71 Halftime: 2-1; Attendance: 29,800 - - -