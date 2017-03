Feb 5 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Thursday Thursday, February 5 Ajax Amsterdam 0 Red Card: Niklas Moisander 61 AZ Alkmaar 1 Aron Johannsson 76 Halftime: 0-0; Attendance: 47,724 - - - Heracles Almelo 2 Brahim Darri 38, Wout Weghorst 75 Groningen 2 Michael de Leeuw 66, Tjaronn Chery 88 Halftime: 1-0; Attendance: 8,115 - - - Wednesday, February 4 Willem II Tilburg 1 Robbie Haemhouts 80 Utrecht 0 Halftime: 0-0; Attendance: 11,230 - - - SC Cambuur 0 Vitesse Arnhem 2 Valeri Qazaishvili 34, Denys Oliynyk 56 Halftime: 0-1; Attendance: 9,373 - - - PEC Zwolle 4 Stef Nijland 43,86, Sheraldo Becker 79, Ben Rienstra 85 FC Dordrecht 0 Halftime: 1-0; Attendance: 11,430 - - - ADO Den Haag 2 Aleksandr Jakovenko 13, Roland Alberg 90+1pen Twente Enschede 0 Halftime: 1-0; Attendance: 12,998 - - - Heerenveen 3 Simon Thern 43, Sam Larsson 58,77 Feyenoord 1 Colin Kazim-Richards 29 Halftime: 1-1; Attendance: 25,155 - - - Tuesday, February 3 NAC Breda 0 PSV Eindhoven 2 Memphis Depay 53, Georginio Wijnaldum 74 Red Card: Jetro Willems 1 Halftime: 0-0; Attendance: 18,200 - - - Go Ahead Eagles Deventer 0 Excelsior 0 Halftime: 0-0; Attendance: 7,592 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, February 7 FC Dordrecht v ADO Den Haag (1730) Twente Enschede v Excelsior (1730) Heerenveen v PEC Zwolle (1845) NAC Breda v Vitesse Arnhem (1945) PSV Eindhoven v Utrecht (1945) Sunday, February 8 Feyenoord v SC Cambuur (1130) Go Ahead Eagles Deventer v Ajax Amsterdam (1330) Willem II Tilburg v Heracles Almelo (1330) Groningen v AZ Alkmaar (1545)