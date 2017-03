UPDATE 2-Soccer-Serie A summaries

March 12 (Gracenote) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, March 12 Palermo 0 AS Roma 3 Stephan El Shaarawy 22, Edin Dzeko 76, Bruno Peres 90+1 Halftime: 0-1;Attendance: 12,961 - - - Inter Milan 7 Mauro Icardi 17,23pen,26, Ever Banega 31,34,68, Roberto Gagliardini 52 Atalanta Bergamo 1 Remo Freuler 42