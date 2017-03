March 29 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, March 29 PSV Eindhoven 2 Memphis Depay 3, Juergen Locadia 37pen Groningen 3 Richairo Zivkovic 18, Filip Kostic 20, Tjaronn Chery 64 Halftime: 2-2; Attendance: 34,100 - - - NEC Nijmegen 1 Michael Higdon 20 Heracles Almelo 2 Jason Davidson 79, Matthew Amoah 90+5 Red Card: Mike te Wierik 83 Halftime: 1-0; Attendance: 12,107 - - - Vitesse Arnhem 2 Mike Havenaar 31, Bertrand Traore 67 Heerenveen 2 Alfred Finnbogason 39, Bilal Basacikoglu 58 Halftime: 1-1; Attendance: 22,176 - - - Friday, March 28 NAC Breda 2 Danny Verbeek 58, Rydell Poepon 88 Utrecht 2 Dave Bulthuis 86, Cedric van der Gun 90 Halftime: 0-0; Attendance: 18,100 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, March 30 Feyenoord v Go Ahead Eagles Deventer (1030) Ajax Amsterdam v Twente Enschede (1230) Roda JC Kerkrade v RKC Waalwijk (1230) SC Cambuur v AZ Alkmaar (1230) ADO Den Haag v PEC Zwolle (1430)