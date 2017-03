Aug 17 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Roda JC Kerkrade 1 Marc Hoecher 69 Vitesse Arnhem 1 Valeri Qazaishvili 62 Halftime: 0-0; Attendance: 11,894 - - - NEC Nijmegen 1 Christoph Hemlein 76 Missed penalty: Michael Higdon 90 PEC Zwolle 5 Jesper Drost 15, Kamohelo Mokotjo 18, Fred Benson 37,49, Youness Mokhtar 52 Halftime: 0-3; Attendance: 10,100 - - - RKC Waalwijk 1 Jean David Beauguel 83 AZ Alkmaar 2 Aron Johannsson 4, Maarten Martens 84 Halftime: 0-1; Attendance: 6,000 - - - SC Cambuur 4 Michiel Hemmen 2, Erik Bakker 21, Ramon Leeuwin 45+2, Wout Droste 69 Groningen 1 Michael de Leeuw 50 Halftime: 3-0; Attendance: 9,820 - - - PSV Eindhoven 3 Florian Jozefzoon 48, Oscar Hiljemark 56, Memphis Depay 83 Go Ahead Eagles Deventer 0 Halftime: 0-0; Attendance: 32,000 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, August 18 Ajax Amsterdam v Feyenoord (1030) NAC Breda v ADO Den Haag (1230) Heerenveen v Heracles Almelo (1230) Twente Enschede v Utrecht (1430)