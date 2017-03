Sept 20 (Infostrada Sports) - Top scorers of the Dutch championship on Friday 8 Alfred Finnbogason (Heerenveen) 6 Graziano Pelle (Feyenoord) 4 Aron Johannsson (AZ Alkmaar) Steve de Ridder (Utrecht) Marnix Kolder (Go Ahead Eagles Deventer) Georginio Wijnaldum (PSV Eindhoven) 3 Kolbeinn Sigthorsson (Ajax Amsterdam) Luc Castaignos (Twente Enschede) Quincy Promes (Twente Enschede) Dusan Tadic (Twente Enschede) Erik Falkenburg (Go Ahead Eagles Deventer) Guyon Fernandez (PEC Zwolle) Zakaria Bakkali (PSV Eindhoven) Sander Duits (RKC Waalwijk) Mitchell Donald (Roda JC Kerkrade)