Soccer-Ecuador championship 1st round results and standings

March 4 (Gracenote) - Results and standings from the Ecuador championship 1st Round matches on Saturday Friday, March 3 River Ecuador 0 Universidad Catolica 2 Standings P W D L F A Pts 1 Universidad Catolica 5 2 3 0 10 4 9 ------------------------- 2 Independiente del Valle 4 2 2 0 4 1 8 3 Delfin 4 2 2 0 3 0 8 4 Emelec 4 1 3 0 5 3 6 4 Macara 4 1 3 0 5 3 6 6 Fuerza Amarilla 4 1 2 1 4