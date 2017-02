Aug 22 (Gracenote) - Results and standings from the Paraguayan championship matches on Sunday Sunday, August 21 Libertad 0 Guarani 1 Cerro Porteno 1 General Caballero 2 Saturday, August 20 General Diaz 1 Sportivo Luqueno 1 Nacional A. 3 Olimpia 4 Friday, August 19 Deportivo Capiata 0 River Plate 3 Standings P W D L F A Pts 1 Olimpia 8 5 3 0 13 4 18 ------------------------- 2 Guarani 8 5 1 2 7 6 16 3 Sol de America 7 4 1 2 14 9 13 4 Sportivo Luqueno 8 3 3 2 9 9 12 5 Libertad 8 3 2 3 10 9 11 6 Deportivo Capiata 8 3 2 3 7 12 11 7 Cerro Porteno 8 2 3 3 14 11 9 8 General Diaz 8 2 3 3 7 8 9 9 Rubio Nu 7 2 2 3 8 8 8 10 General Caballero 8 1 5 2 7 8 8 11 River Plate 8 1 3 4 6 12 6 12 Nacional A. 8 1 2 5 10 16 5 1: Copa Libertadores Next Fixtures (GMT): Monday, August 22 Sol de America v Rubio Nu (2310)