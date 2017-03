Soccer-La Liga summaries

March 31 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Friday Espanyol 2 Javi Fuego 88, Jose Antonio Reyes 90 Real Betis 1 Ruben Castro 78pen Halftime: 0-0;Attendance: 21,138 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, April 1 Villarreal v Eibar (1100) Osasuna v Athletic Club (1415) Real Sociedad v Leganes (1630) Malaga v Atletico Madrid (1845) Sunday, April 2