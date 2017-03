May 23 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Polish championship matches on Thursday Thursday, May 23 GKS Piast Gliwice 1 Korona Kielce 1 Standings P W D L F A Pts 1 Legia Warsaw 27 19 5 3 53 21 62 ------------------------- 2 Lech Poznan 27 18 3 6 43 19 57 3 GKS Piast Gliwice 28 13 6 9 38 37 45 ------------------------- 4 Slask Wroclaw 27 12 7 8 40 36 43 ------------------------- 5 Polonia Warsaw 27 11 7 9 43 30 40 6 Gornik Zabrze 27 11 7 9 33 29 40 7 Korona Kielce 28 9 8 11 32 35 35 8 Lechia Gdansk 27 9 7 11 38 40 34 9 Wisla Krakow 27 9 7 11 26 33 34 10 Zaglebie Lubin 27 10 6 11 37 34 33 11 Jagiellonia Bialystok 27 7 12 8 29 41 33 12 Widzew Lodz 27 8 7 12 28 38 31 13 Ruch Chorzow 27 8 5 14 34 46 29 14 Pogon Szczecin 27 8 5 14 24 36 29 ------------------------- 15 GKS Belchatow 27 6 8 13 19 34 26 16 Podbeskidzie Bielsko-Biala 27 5 8 14 33 41 23 ------------------------- Note: Zaglebie Lubin deducted 3 points. 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup 15-16: Relegation Next Fixtures (GMT): Friday, May 24 Wisla Krakow v Ruch Chorzow (1600) Widzew Lodz v Legia Warsaw (1845) Saturday, May 25 Lechia Gdansk v GKS Belchatow (1130) Lech Poznan v Podbeskidzie Bielsko-Biala (1345) Sunday, May 26 Pogon Szczecin v Gornik Zabrze (1230) Jagiellonia Bialystok v Slask Wroclaw (1500) Monday, May 27 Zaglebie Lubin v Polonia Warsaw (1630)