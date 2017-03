Soccer-La Liga results and standings

March 4 (Gracenote) - Results and standings from the La Liga matches on Saturday Saturday, March 4 Leganes 1 Granada CF 0 Friday, March 3 Real Betis 2 Real Sociedad 3 Standings P W D L F A Pts 1 Barcelona 25 17 6 2 71 21 57 2 Real Madrid 24 17 5 2 63 25 56 3 Sevilla 25 17 4 4 49 29 55 ------------------------- 4 Real Sociedad 26 15 3 8 42 36 48 ------------------------- 5 Atletico Madrid 25 13 7 5 45 22 46 --------------