April 22 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Polish championship Champions Group matches on Friday Friday, April 22 Legia Warsaw 4 Cracovia Krakow 0 Zaglebie Lubin 4 Ruch Chorzow 1 Standings P W D L F A Pts 1 Legia Warsaw 33 19 10 4 63 28 37 ------------------------- 2 Piast Gliwice 32 17 9 6 52 39 31 3 Cracovia Krakow 33 13 10 10 59 47 27 ------------------------- 4 Zaglebie Lubin 33 13 9 11 46 41 26 ------------------------- 5 Lechia Gdansk * 32 12 9 11 49 38 25 6 Pogon Szczecin 32 10 17 5 37 33 24 7 Lech Poznan 32 13 5 14 39 41 23 8 Ruch Chorzow * 33 11 8 14 39 51 21 ------------------------- * Deducted 1 point in regular season. 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League preliminary round 4: Europa League depending on domestic cup Next Fixtures (GMT): Saturday, April 23 Pogon Szczecin v Lech Poznan (1830) Sunday, April 24 Piast Gliwice v Lechia Gdansk (1600)