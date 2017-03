March 15 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Portuguese championship matches on Friday Friday, March 15 Gil Vicente 1 Braga 3 Standings P W D L F A Pts 1 Benfica 22 18 4 0 56 14 58 2 Porto 22 17 5 0 51 10 56 ------------------------- 3 Braga 23 13 4 6 50 31 43 ------------------------- 4 FC Pacos de Ferreira 22 10 9 3 30 19 39 5 Rio Ave 22 8 6 8 26 29 30 ------------------------- 6 Vitoria Guimaraes 22 8 6 8 26 34 30 ------------------------- 7 Maritimo 22 7 8 7 23 33 29 8 Estoril 22 8 4 10 32 31 28 9 Nacional Madeira 22 7 6 9 32 36 27 10 Sporting 22 5 9 8 21 26 24 11 Vitoria Setubal 22 6 5 11 24 41 23 12 Academica 22 4 9 9 28 34 21 13 Gil Vicente 23 4 7 12 22 41 19 14 SC Olhanense 22 3 9 10 22 33 18 ------------------------- 15 Moreirense 22 3 8 11 21 36 17 16 Beira Mar 22 3 7 12 24 40 16 1-2: Champions League / EC I 3: Champions League preliminary round 4-5: Europa League 6: Europa League depending on domestic cup 15-16: Relegation Next Fixtures (GMT): Saturday, March 16 SC Olhanense v FC Pacos de Ferreira (1700) Sporting v Vitoria Setubal (1915) Sunday, March 17 Estoril v Academica (1600) Rio Ave v Moreirense (1600) Beira Mar v Nacional Madeira (1600) Maritimo v Porto (1800) Vitoria Guimaraes v Benfica (2030)