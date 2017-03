May 29 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Romanian championship matches on Wednesday Wednesday, May 29 CFR Cluj 3 Universitatea Cluj-Napoca 1 Pandurii Targu-Jiu 1 FC Astra 1 Petrolul Ploiesti 1 Gaz Metan Medias 1 Tuesday, May 28 Otelul Galati 0 Dinamo Bucharest 1 Steaua Bucharest 4 Brasov 0 Standings P W D L F A Pts C1 Steaua Bucharest 34 24 7 3 74 29 79 ------------------------- 2 Pandurii Targu-Jiu 34 19 6 9 57 43 63 3 Petrolul Ploiesti 34 16 14 4 60 34 62 ------------------------- 4 FC Astra 34 17 9 8 64 37 60 ------------------------- 5 Dinamo Bucharest 34 16 8 10 48 40 56 6 Vaslui 33 15 10 8 48 33 55 7 Brasov 34 14 9 11 50 51 51 8 CFR Cluj 34 12 13 9 56 39 49 9 Rapid Bucharest 33 12 10 11 33 35 46 10 Gaz Metan Medias 34 12 10 12 42 46 46 11 Otelul Galati 34 11 10 13 38 42 41 12 Universitatea Cluj-Napoca 34 10 8 16 39 55 38 13 FC Viitorul Constanta 33 8 12 13 42 53 36 14 Ceahlaul Piatra Neamt 33 9 7 17 41 57 34 ------------------------- R15 Concordia Chiajna 33 6 12 15 26 48 30 R16 Turnu Severin 33 6 11 16 32 44 29 R17 CSMS Iasi 33 7 5 21 30 48 26 R18 Gloria Bistrita 33 3 9 21 20 66 18 ------------------------- C - Champion R - Relegated * Otelul Galati deducted 2 points. 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup 15-18: Relegation Next Fixtures (GMT): Thursday, May 30 CSMS Iasi v Vaslui (1730) FC Viitorul Constanta v Turnu Severin (1730) Gloria Bistrita v Concordia Chiajna (1730) Rapid Bucharest v Ceahlaul Piatra Neamt (1730)