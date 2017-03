Sept 15 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Romanian championship matches on Sunday Sunday, September 15 Corona Brasov 1 Gaz Metan Medias 2 Otelul Galati 0 FC Astra 4 Petrolul Ploiesti 2 Concordia Chiajna 0 Universitatea Cluj-Napoca 0 CFR Cluj 0 Saturday, September 14 Steaua Bucharest 5 Sageata Navodari 0 Friday, September 13 Pandurii Targu-Jiu 2 Dinamo Bucharest 1 Standings P W D L F A Pts 1 FC Astra 6 5 0 1 20 6 15 ------------------------- 2 Petrolul Ploiesti 7 4 3 0 9 4 15 3 FC Botosani 6 4 2 0 7 3 14 ------------------------- 4 Steaua Bucharest 5 4 1 0 14 4 13 ------------------------- 5 Pandurii Targu-Jiu 7 4 1 2 14 9 13 6 Ceahlaul Piatra Neamt 6 3 2 1 9 4 11 7 ACS Poli Timisoara 6 3 1 2 9 7 10 8 Otelul Galati 7 3 0 4 6 11 9 9 CFR Cluj 7 2 3 2 5 10 9 10 Dinamo Bucharest 7 2 2 3 11 7 8 11 Sageata Navodari 7 2 2 3 7 11 8 12 Vaslui 5 2 1 2 6 4 7 13 Gaz Metan Medias 7 1 3 3 7 9 6 14 Concordia Chiajna 4 2 0 2 5 7 6 ------------------------- 15 Brasov 6 1 2 3 5 8 5 16 FC Viitorul Constanta 5 0 2 3 2 9 2 17 Universitatea Cluj-Napoca 7 0 2 5 3 16 2 18 Corona Brasov 7 0 1 6 4 14 1 ------------------------- Note: Concordia Chiajna replace Rapid Bucharest which have been banned from the league. 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup 15-18: Relegation Next Fixtures (GMT): Monday, September 16 Ceahlaul Piatra Neamt v Brasov (1600) FC Viitorul Constanta v FC Botosani (1600) Vaslui v ACS Poli Timisoara (1830)