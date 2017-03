MOSCOW, May 18 Title winners and runners-up since the Russian championship was founded in 1992 after the collapse of the Soviet Union: Champions Runners-up 1992 Spartak Moscow Alania Vladikavkaz 1993 Spartak Moscow Rotor Volgograd 1994 Spartak Moscow Dynamo Moscow 1995 Alania Vladikavkaz Lokomotiv Moscow 1996 Spartak Moscow Alania Vladikavkaz 1997 Spartak Moscow Rotor Volgograd 1998 Spartak Moscow CSKA Moscow 1999 Spartak Moscow Lokomotiv Moscow 2000 Spartak Moscow Lokomotiv Moscow 2001 Spartak Moscow Lokomotiv Moscow 2002 Lokomotiv Moscow CSKA Moscow 2003 CSKA Moscow Zenit St Petersburg 2004 Lokomotiv Moscow CSKA Moscow 2005 CSKA Moscow Spartak Moscow 2006 CSKA Moscow Spartak Moscow 2007 Zenit St Petersburg Spartak Moscow 2008 Rubin Kazan CSKA Moscow 2009 Rubin Kazan Spartak Moscow 2010 Zenit St Petersburg CSKA Moscow 2011-12 Zenit St Petersburg Spartak Moscow 2012-13 CSKA Moscow Zenit St Petersburg Total wins since 1992: 9 - Spartak Moscow 4 - CSKA Moscow 3 - Zenit St Petersburg 2 - Lokomotiv Moscow, Rubin Kazan 1 - Alania Vladikavkaz Note: Spartak-Alania Vladikavkaz changed their name to Alania in 1992, then back to Spartak-Alania in 2003 before changing it back once again to Alania the following year. Title winners and runners-up in the Soviet championship from its founding in 1936 to the collapse of the Union in 1991: Champions Runners-up 1936 (Spring) Dynamo Moscow Dynamo Kiev 1936 (Autumn) Spartak Moscow Dynamo Moscow 1937 Dynamo Moscow Spartak Moscow 1938 Spartak Moscow CSKA Moscow 1939 Spartak Moscow Dynamo Tbilisi 1940 Dynamo Moscow Dynamo Tbilisi 1945 Dynamo Moscow CSKA Moscow 1946 CSKA Moscow Dynamo Moscow 1947 CSKA Moscow Dynamo Moscow 1948 CSKA Moscow Dynamo Moscow 1949 Dynamo Moscow CSKA Moscow 1950 CSKA Moscow Dynamo Moscow 1951 CSKA Moscow Dynamo Tbilisi 1952 Spartak Moscow Dynamo Kiev 1953 Spartak Moscow Dynamo Tbilisi 1954 Dynamo Moscow Spartak Moscow 1955 Dynamo Moscow Spartak Moscow 1956 Spartak Moscow Dynamo Moscow 1957 Dynamo Moscow Torpedo Moscow 1958 Spartak Moscow Dynamo Moscow 1959 Dynamo Moscow Lokomotiv Moscow 1960 Torpedo Moscow Dynamo Kiev 1961 Dynamo Kiev Torpedo Moscow 1962 Spartak Moscow Dynamo Moscow 1963 Dynamo Moscow Spartak Moscow 1964 Dynamo Tbilisi Torpedo Moscow 1965 Torpedo Moscow Dynamo Kiev 1966 Dynamo Kiev SKA Rostov 1967 Dynamo Kiev Dynamo Moscow 1968 Dynamo Kiev Spartak Moscow 1969 Spartak Moscow Dynamo Kiev 1970 CSKA Moscow Dynamo Moscow 1971 Dynamo Kiev Ararat Yerevan 1972 Zarya Voroshilovgrad Dynamo Kiev 1973 Ararat Yerevan Dynamo Kiev 1974 Dynamo Kiev Spartak Moscow 1975 Dynamo Kiev Shakhtar Donetsk 1976 (Spring) Dynamo Moscow Ararat Yerevan 1976 (Autumn) Torpedo Moscow Dynamo Kiev 1977 Dynamo Kiev Dynamo Tbilisi 1978 Dynamo Tbilisi Dynamo Kiev 1979 Spartak Moscow Shakhtar Donetsk 1980 Dynamo Kiev Spartak Moscow 1981 Dynamo Kiev Spartak Moscow 1982 Dynamo Minsk Dynamo Kiev 1983 Dnipro Dnipropetrovsk Spartak Moscow 1984 Zenit Leningrad Spartak Moscow 1985 Dynamo Kiev Spartak Moscow 1986 Dynamo Kiev Dynamo Moscow 1987 Spartak Moscow Dnipro Dnipropetrovsk 1988 Dnipro Dnipropetrovsk Dynamo Kiev 1989 Spartak Moscow Dnipro Dnipropetrovsk 1990 Dynamo Kiev CSKA Moscow 1991 CSKA Moscow Spartak Moscow The following clubs won the Soviet championship: Dynamo Kiev (Ukraine) 13 times Spartak Moscow (Russia) 12 Dynamo Moscow (Russia) 11 CSKA Moscow (Russia) 7 Torpedo Moscow (Russia) 3 Dnipro Dnipropetrovsk (Ukraine) 2 Dynamo Tbilisi (Georgia) 2 Ararat Yerevan (Armenia) 1 Dynamo Minsk (Belarus) 1 Zarya Voroshilovgrad (now Luhansk) (Ukraine) 1 Zenit Leningrad (now St Petersburg) (Russia) 1 (Compiled by Gennady Fyodorov; Editing by John Mehaffey)