May 13 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Russian championship relegation group on Sunday Amkar Perm 4 FC Volga Nizhny Novgorod 1 Krylya Sovietov Samara 1 Terek Groznyi 1 Spartak Nalchik 3 FK Krasnodar 3 Tom Tomsk 2 Rostov 1

Standings P W D L F A Pts 1 FK Krasnodar 44 16 13 15 58 61 61 2 Amkar Perm 44 14 13 17 40 51 55 3 Terek Groznyi 44 14 10 20 45 62 52 4 Krylya Sovietov Samara 44 12 15 17 33 50 51 ------------------------- 5 Rostov 44 12 12 20 45 61 48 6 FC Volga Nizhny Novgorod 44 12 5 27 37 60 41 ------------------------- R7 Tom Tomsk 44 8 13 23 30 70 37 R8 Spartak Nalchik 44 7 13 24 39 60 34 ------------------------- R - Relegated 5-6: Relegation play-off 7-8: Relegation (Compiled by Infostrada Sports, Edited by Tom Pilcher)