UPDATE 3-Soccer-UEFA Europa League last 32 results

Feb 23 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League Last 32 second leg matches on Thursday Last 32 Thursday, February 23, second leg FC Copenhagen (Denmark) - Ludogorets (Bulgaria) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Ludogorets - FC Copenhagen 1-2. FC Copenhagen win 2-1 on aggregate. Fiorentina (Italy) - Borussia Moenchengladbach (Germany) 2-4 (halftime: 2-1) First leg: Borussia Moenchengladbach - Fiorentina 0-1. Borussi