Soccer-Slovak championship results and standings

Feb 26 (Gracenote) - Results and standings from the Slovak championship matches on Sunday Sunday, February 26 Ruzomberok 0 Podbrezova 0 Saturday, February 25 DAC Dunajska Streda 5 Tatran Presov 0 Slovan Bratislava 4 AS Trencin 3 Spartak Trnava 0 FK Senica 1 Standings P W D L F A Pts 1 Zilina 18 14 2 2 52 13 44 ------------------------- 2 Slovan Bratislava 19 12 2 5 34 21 38 3 Podbrezova 19 10