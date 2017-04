March 11 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Serbian championship matches on Friday Sunday, March 13 FK Novi Pazar Red Star Belgrade Postponed Saturday, March 12 FK Mladost Lucani Cukaricki Postponed Friday, March 11 Vojvodina Novi Sad 1 Borac Cacak 1 Standings P W D L F A Pts 1 Red Star Belgrade 25 23 2 0 72 18 71 2 Borac Cacak 26 12 7 7 35 25 43 3 Cukaricki 25 11 8 6 28 19 41 4 Partizan Belgrade 25 11 6 8 45 33 39 5 Vojvodina Novi Sad 26 10 9 7 39 36 39 6 FK Radnicki Nis 25 10 8 7 22 16 38 7 FK Vozdovac 25 9 9 7 27 22 36 8 Javor 25 7 10 8 18 19 31 ------------------------- 9 FK Mladost Lucani 25 7 10 8 23 28 31 10 FK Radnik Surdulica 25 7 10 8 28 40 31 11 Metalac 25 6 9 10 22 31 27 12 FK Novi Pazar 25 6 8 11 18 33 26 13 OFK Belgrade 25 7 2 16 22 37 23 14 Jagodina 25 4 10 11 19 37 22 15 Rad Belgrade 25 4 8 13 25 37 20 16 Spartak Subotica * 25 4 10 11 16 28 20 ------------------------- * Deducted 2 points. 1-8: Championship play-off 9-16: Relegation play-off Next Fixtures (GMT): Saturday, March 12 Jagodina v FK Radnicki Nis (1300) FK Mladost Lucani v Cukaricki (1400) Postponed Partizan Belgrade v FK Vozdovac (1400) Spartak Subotica v OFK Belgrade (1400) Javor v FK Radnik Surdulica (1700) Sunday, March 13 FK Novi Pazar v Red Star Belgrade (1200) Postponed Metalac v Rad Belgrade (1600)