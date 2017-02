Aug 18 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Serbian championship matches on Saturday Saturday, August 18 BSK 1 Sloboda Point Sevojno 0 FK Donji Srem 2 Partizan Belgrade 1 Hajduk Kula 1 FK Radnicki Nis 2 Smederevo 0 Javor 5 Spartak Subotica 0 Vojvodina Novi Sad 1 Friday, August 17 Radnicki Kragujevac 1 FK Novi Pazar 1 Standings P W D L F A Pts 1 FK Donji Srem 2 2 0 0 3 1 6 ------------------------- 2 FK Novi Pazar 2 1 1 0 4 1 4 3 Vojvodina Novi Sad 2 1 1 0 1 0 4 ------------------------- 4 Partizan Belgrade 2 1 0 1 8 2 3 ------------------------- 5 Javor 1 1 0 0 5 0 3 6 Rad Belgrade 1 1 0 0 2 0 3 7 Sloboda Point Sevojno 2 1 0 1 2 1 3 8 Jagodina 1 1 0 0 1 0 3 9 FK Radnicki Nis 2 1 0 1 2 4 3 10 BSK 2 1 0 1 1 7 3 11 Radnicki Kragujevac 2 0 1 1 1 3 1 12 Smederevo 2 0 1 1 0 5 1 Red Star Belgrade 0 0 0 0 0 0 0 14 OFK Belgrade 1 0 0 1 0 1 0 ------------------------- 15 Hajduk Kula 2 0 0 2 1 3 0 16 Spartak Subotica 2 0 0 2 0 3 0 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup 15-16: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, August 19 Jagodina v OFK Belgrade (1500) Red Star Belgrade v Rad Belgrade (1845)