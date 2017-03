Spartak Subotica and FK Vozdovac both ended the league with 34 points. The tiebreaker will be goal difference in this case and not head to head points. May 24 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Serbian championship matches on Sunday Sunday, May 24 Borac Cacak 3 Partizan Belgrade 3 Red Star Belgrade 3 FK Mladost Lucani 1 FK Novi Pazar 2 FK Donji Srem 0 FK Radnicki Nis 0 FK Vozdovac 0 Jagodina 5 OFK Belgrade 3 Napredak Krusevac 2 Rad Belgrade 3 Spartak Subotica 1 Cukaricki 0 Vojvodina Novi Sad 3 Radnicki Kragujevac 1 Standings P W D L F A Pts C1 Partizan Belgrade 30 21 8 1 67 22 71 ------------------------- 2 Red Star Belgrade 30 19 7 4 46 20 64 3 Cukaricki 30 16 9 5 48 24 57 4 Vojvodina Novi Sad 30 16 4 10 44 36 52 ------------------------- 5 FK Novi Pazar 30 13 8 9 39 28 47 6 Rad Belgrade 30 13 4 13 33 38 43 7 FK Mladost Lucani 30 11 7 12 41 47 40 8 OFK Belgrade 30 10 9 11 35 43 39 9 FK Radnicki Nis 30 9 10 11 25 31 37 10 Jagodina 30 10 5 15 38 45 35 11 Spartak Subotica 30 9 7 14 23 33 34 12 FK Vozdovac 30 9 7 14 24 37 34 13 Borac Cacak 30 8 9 13 29 35 33 ------------------------- 14 Napredak Krusevac 30 8 7 15 23 34 31 ------------------------- R15 FK Donji Srem 30 6 8 16 25 42 26 R16 Radnicki Kragujevac 30 4 7 19 17 42 19 ------------------------- C - Champion R - Relegated 1: Champions League preliminary round 2-4: Europa League preliminary round 14: Relegation play-off 15-16: Relegation