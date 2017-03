March 22 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Slovak championship matches on Saturday Saturday, March 22 Laugaricio Trencin 1 Nitra 1 MFK Kosice 0 ViOn Zlate Moravce 0 Ruzomberok 3 Zilina 2 Slovan Bratislava 2 DAC Dunajska Streda 1 Spartak Myjava 2 Dukla Banska Bystrica 1 Standings P W D L F A Pts 1 Slovan Bratislava 23 17 3 3 49 24 54 ------------------------- 2 Laugaricio Trencin 23 14 4 5 55 24 46 3 FK Senica 22 11 4 7 34 27 37 ------------------------- 4 Ruzomberok 23 11 4 8 44 38 37 ------------------------- 5 Spartak Myjava 22 10 4 8 38 35 34 6 MFK Kosice 23 9 6 8 30 27 33 7 Dukla Banska Bystrica 23 8 6 9 36 32 30 8 Spartak Trnava 22 8 5 9 27 33 29 9 ViOn Zlate Moravce 22 8 4 10 26 32 28 10 Zilina 23 5 7 11 32 37 22 11 DAC Dunajska Streda 23 4 5 14 14 44 17 ------------------------- 12 Nitra 23 2 6 15 20 52 12 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup 12: Relegation Next Fixtures (GMT): Monday, March 24 FK Senica v Spartak Trnava (1730)