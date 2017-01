Aug 13 (Gracenote) - Results and standings from the Slovak championship matches on Saturday Saturday, August 13 DAC Dunajska Streda 2 AS Trencin 3 Ruzomberok 3 Slovan Bratislava 2 Zilina 1 Spartak Myjava 0 Podbrezova 1 MFK Zemplin Michalovce 0 Spartak Trnava 2 Tatran Presov 0 ViOn Zlate Moravce 0 FK Senica 1 Standings P W D L F A Pts 1 Zilina 5 4 1 0 12 5 13 ------------------------- 2 Podbrezova 5 3 2 0 5 1 11 3 Ruzomberok 5 3 1 1 10 7 10 ------------------------- 4 FK Senica 5 3 0 2 7 4 9 ------------------------- 5 Slovan Bratislava 5 3 0 2 9 9 9 6 Spartak Trnava 5 2 2 1 7 5 8 7 Spartak Myjava 5 2 1 2 4 5 7 8 AS Trencin 5 2 0 3 7 8 6 9 MFK Zemplin Michalovce 5 1 2 2 2 4 5 10 ViOn Zlate Moravce 5 1 1 3 6 6 4 11 DAC Dunajska Streda 5 0 1 4 7 11 1 ------------------------- 12 Tatran Presov 5 0 1 4 0 11 1 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League preliminary round 4: Europa League depending on domestic cup 12: Relegation