Jan 14 (Infostrada Sports) - Results from the Spanish King's Cup Last 16 second leg matches on Thursday Last 16 Thursday, January 14, second leg Atletico Madrid - Rayo Vallecano 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Rayo Vallecano - Atletico Madrid 1-1. Atletico Madrid win 4-1 on aggregate. Granada CF - Valencia 0-3 (halftime: 0-1) First leg: Valencia - Granada CF 4-0. Valencia win 7-0 on aggregate. Wednesday, January 13, second leg Las Palmas - Eibar 3-2 (halftime: 1-0) First leg: Eibar - Las Palmas 2-3. Las Palmas win 6-4 on aggregate. Espanyol - Barcelona 0-2 (halftime: 0-1) First leg: Barcelona - Espanyol 4-1. Barcelona win 6-1 on aggregate. Celta Vigo - Cadiz (III) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Cadiz - Celta Vigo 0-3. Celta Vigo win 5-0 on aggregate. Villarreal - Athletic Club 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Athletic Club - Villarreal 3-2. Athletic Club win 4-2 on aggregate. Tuesday, January 12, second leg Deportivo Coruna - CD Mirandes (II) 0-3 (halftime: 0-1) First leg: CD Mirandes - Deportivo Coruna 1-1. CD Mirandes win 4-1 on aggregate. Sevilla - Real Betis 4-0 (halftime: 2-0) First leg: Real Betis - Sevilla 0-2. Sevilla win 6-0 on aggregate.